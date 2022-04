Michele Morrone, è amore con l'attrice Anna-Maria Sieklucka oltre il set "365"? I fan sognano

Dal set alla realtà. Dopo aver girato insieme il film “365 Giorni” sembra che sia scoccata la scintille fra Michele Morrone e Anna-Maria Sieklucka. Durante la presentazione del film, disponibile su Netflix dal 27 aprile, i due attori sono apparsi in atteggiamenti molto intimi. Anche sul profilo Instagram dell’attrice spunta un video in cui i due scherzano, sorridono e si scambiano sguardi complici. In particolare, i fan hanno notato lo sguardo affascinante che l’attore rivolge alla collega. Sarà davvero amore?

I due, dopo aver lavorato insieme sul set del primo film, si sono ritrovati a lavorare insieme anche nel secondo capitolo della saga. I fan sperano e sognano che la coppia sia reale.

Come riporta Isa e Chia, nelle scorse ore, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato dei video mostrando un tatuaggio ovvero le lettere “AMS”. I fan hanno pensato immediatamente che potrebbero essere le iniziali del nome dell’attrice. Dopo la fine del matrimonio e altri flirt, Michele Morrone ha sempre mantenuto il più stretto riserbo sulla propria vita privata evitando di commentare rumors e indiscrezioni. Infatti, al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Aprile 2022, 15:13

