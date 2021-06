Michele Merlo video parla della morte: «Se avete qualcuno a cui volete bene diteglielo, non aspettate domani»

«Se avete qualcuno a cui volete bene diteglielo, non aspettate domani perché potrebbe essere troppo tardi», sono queste le parole di Michele Merlo, l'ex concorrente di Amici scomparso nel corso della notte scorsa dopo essere stato ricoverato a causa di un'emorragia cerebrale dovuta a una leucemia fulmninante.

Leggi anche > Michele Merlo morto, il messaggio straziante del papà: «Guardate tutti il cielo»

Michele come ultimo video su TikTok aveva condiviso un messaggio di amore, un filmato in cui invitava ad amarsi e a farlo senza perdere tempo in cose inutili. Lo sguardo è malinconico e le parole profonde: «A volte quando piove penso a tutte le persone che non ho più. Penso ai miei nonni, a mia zia, alle mie ex fidanzate, penso al mio amico che non c'è più perché ha fatto un incidente in auto. Sono cose naturali credo, non penso ci sia nulla di male a tuffarsi nel passato per qualche ora», afferma.

Un video molto intimo che dopo quello che è successo fa ancora più riflettere. Il 28enne se n'è andato in pochi giorni. Dopo aver accusato diversi malori è stato ricoverato con urgenza nella notte tra mercoledì e giovedì. Da subito le sue condizioni sono sembrate molto gravi, come aveva detto il papà, e infatti, purtroppo non ce l'ha fatta.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Giugno 2021, 13:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA