Michele Bravi, la rivelazione a Domenica In: «Nel privato sono uno... schifoso»

Ospite a Domenica In, Michele Bravi parla della sua partecipazione a Sanremo 2022 e del suo privato. A tu per tu con Mara Venier, il cantante di "Inverno dei fiori" rivela di non avere al momento relazioni stabili e di attendere il grande amore. Alla domanda di Mara: «Ma mica devi stare a casa col cane, esci, divertiti!», Bravi ha la risposta pronta: «Certo, sono uno schifoso anche io!».

Leggi anche > Rkomi a Domenica In, l'errore "Insuperabile" sulla porta del camerino: ecco cosa hanno scritto

La conduttrice ha scherzato sul suo passato con altri uomini: «Io me so sposata a 17 anni la prima volta, non stavo di certo a casa!» dice ridendo per spronare Bravi a replicare. «Anche io non sto a casa, sembro bravo e tranquillo ma mi diverto anche io eh». Reduce dal Festival di Sanremo, Bravi ha raccontato di un suo grade amore, ora naufragato, con cui è rimasto in ottimi rapporti: «L'amore si è trasformato in qualcosa di ancora più forte - dice senza specificarne il none- . Lui è partito, ora vive oltreoceano per lavoro, ma io sono felice per lui. Ho capito che è questo l'amore».

Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Febbraio 2022, 16:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA