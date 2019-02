Michele Bravi, che fine ha fatto dopo l'incidente? Il silenzio social che spaventa i fan

Martedì 5 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 14:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

. Ieri è andata in onda l’ultima puntata de La compagnia del cigno doveinterpreta Giacomo. Riverdelo in scena in tv ha riaccesso le emozioni dei suoi, di tornare a parlare e a cantare. Michele Bravi ha 23 anni ed è diventato celebre dopo aver vinto l'edizione 2013 di XFactor.in sella ad una moto. «Dilaniato dal dolore», non riusciva a togliersi dalla testa quel momento. Ma a due mesi di distanza la preoccupazione dei fan sale., è il messaggio ricorrente sotto il suo ultimo post, quello in cui veniva raccontato dell'incidente che ne ha segnato la vita. «Ma non si hanno più notizie? Sono passati 2 mesi e più, uno si preoccupa», scrivono. E ancora: «Ti prego ritorna o almeno aggiornateci per favore». Tanti, tantissimi commenti in cui si chiede a gran voce a Michele Bravi di tornare a farli emozionare. Il cantante ha interrotto tutti i suoi impegni, i concerti e le altre attività. Rimane in forse anche la possibilità di rivederlo nella fiction.