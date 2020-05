Michela Quattrociocche single, le prime foto dopo l’addio ad Alberto Aquilani

Famiglia investe un sacco della spazzatura: contiene un milione in contanti

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Maggio 2020, 21:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le prime immagini didi nuovo single dopo la fine del matrimonio con. L’attrice, diventata famosa con la trasposizione cinematografica del libro di Moccia, “Scusa ma ti chiamo amore” con Raoul Bova, si è infatti separata dall’ex calciaore dopo 12 anni di legame, di cui 8 di matrimonio.Dopo la separazione Michela è tornata nella Capitale, assieme alle figlie Aurora e Diamante mentre l’ex, oggi collaboratore tecnico della fiorentina, è rimasto a vivere a Firenze.L'annuncio della separazione è arrivato con un messaggio congiunto dai rispettivi account social: “In questo momento così difficile per la vita di tutti noi, e dopo tanto dolore per quanto accaduto per il Covid-19, avremmo preferito il silenzio. Ma i tanti amici, e le tante persone che ci vogliono bene, ci chiedono da tempo di noi. Abbiamo deciso - di comune accordo e con grande rispetto reciproco - di separarci - si legge nel messaggio pubblicato su Instagram Stories - È stata una scelta consapevole, naturalmente sofferta, ma inevitabile.Resta un grande affetto tra di noi, quali genitori che sono e restano orgogliosi di aver costruito una bellissima famiglia, con due figlie meravigliose, che saranno sempre al centro della nostra vita. Chi ci vuole bene saprà rispettare la nostra privacy, soprattutto per la serenità e per la tutela delle nostre figlie. Per questo, da oggi, non parleremo più di tutto ciò, con nessuno. Grazie, Michela e Alberto”.