Mia Ceran incinta: «Stai per piombare nelle nostre vite per stravolgerle, non vediamo l'ora»

Mia Ceran si appresta a diventare mamma per la seconda volta. Con un annuncio sui social, infatti, la giornalista e conduttrice televisiva ha rivelato di essere incinta, pubblicando la foto dell'ecografia. La famiglia, quindi, si allarga ancora: il piccolo Bruno Romeo, 14 mesi, avrà un fratellino o una sorellina.

Mia Ceran incinta, l'annuncio sui social

«Ciao a te, che stai per piombare nelle nostre vite per stravolgerle di nuovo» - ha scritto Mia Ceran, fresca di conduzione su RaiDue con Nei tuoi panni - «Non vediamo l'ora (Mia, Federico, Bruno e Tito)». La famiglia di Mia Ceran sta quindi per allargarsi: la conduttrice, infatti, vive con il compagno Federico Ferrari, manager di Diesel, il loro primogenito, Bruno Romeo (nato nell'agosto 2021) e l'amato cane Tito.

Mia Ceran mamma bis

Mia Ceran, che non ha rivelato il sesso del nascituro, si appresta quindi a diventare mamma per la seconda volta. Questa volta l'annuncio è più social, a differenza di quello sulla prima gravidanza, avvenuto in diretta tv e con la complicità di uno sketch realizzato da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, 'compagni di viaggio' nell'esperienza a Quelli che il calcio.

