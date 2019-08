Mercedesz Henger, Lucas Peracchi confessa: «Mi ha lasciato lei. Storia finita da un mese»

Sabato 3 Agosto 2019, 21:58

Le voci si susseguivano da tempo e mancava solo la conferma ufficiale. L'amore è finito tra, figlia di Eva Henger e Riccardo Schicchi, e l'ex tronista. È proprio quest'ultimo a rivelarlo ai follower su Instagram. come riporta Gossipetv , ha risposto alle domande dei follower sued ha spiegato: «Con Memi è finita da un mese, mi ha lasciato lei». Le risposte, non più presenti sull'account di, potrebbero essere state successivamente cancellate, come testimonia lo screenshot di Gossipetv. L'ex tronista di Uomini e Donne, comunque, non ha spiegato quali siano stati i motivi della fine della loro storia.I fan della coppia, che aveva smesso di seguirsi sui social per poi ritornare sui propri passi, speravano che quello fosse il preludio ad un ritorno insieme, ma così non è stato.restano in ottimi rapporti anche dopo la fine della loro storia, giunta proprio sul più bello: dopo mesi di discussioni, anche accese, alla finesi era decisa a trasferirsi nei pressi di Piacenza proprio per vivere insieme a