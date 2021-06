Mercedesz Henger e Lucas Peracchi giallo risolto, si sono detti addio: «Ecco cos’è successo»

Mercedesz Henger ufficializza la fine della sua relazione con Lucas Peracchi. Da tempo di parlava di una grave crisi nella relazione fra Mercedesz Henger e Luca Peracchi e ora è proprio l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi 2016 a confermare ai suoi follower sul social il definitivo addio: “Avventura bellissima, purtroppo si è conclusa”.

Leggi anche > Oroscopo di Paolo Fox del weekend

Mercedes Henger e Lucas Peracchi si sono lasciati

Mercedesz Henger conferma la fine della relazione con Lucas Peracchi. Mercedesz Henger, figlia di Eva Henger ed ex partecipante all’Isola dei Famosi e l’ex tronsita Lucas Peracchi erano in crisi da tempo già si erano allontanati diverse volte, per poi ala fine tornare insieme. Stavolta però Mercedesz, rispondendo a una domanda dei follower su Instagram, ha ufficializzato il definito addio: “Ragazzi – ha scritto sul social - me lo state continuando a chiedere… io e Lucas non stiamo più insieme, ve lo confermo perché avevo detto che quando la situazione sarebbe stata più chiara lo avrei fatto”.

Mercedesz Henger e Lucas Perscchi, i motivi dell'addio

Mercedesz Henger aveva già spiegato ospite di Barbara D’Urso che il motivo della crisi con Lucas Peracchi era da ricercare nei loro caratteri forti e inconciliabili, e su Instagram ha confermato la sua versione: “Per quando riguarda le motivazioni non sono cambiate da quello che avevo raccontato da Barbara. E’ stata un’avventura bellissima, purtroppo si è conclusa”.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Giugno 2021, 19:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA