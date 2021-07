Mercedesz Henger e l’addio a Lucas Peracchi: «Sto cercando di affrontarla nel modo migliore»

E’ ufficiale l’addio fra Mercedesz Henger e Lucas Peracchi. Mercedesz Henger, ex naufraga dell’Isola dei Famosi, è stata per molto tempo fidanzata con Lucas Peracchi, ex tronista di Uomini e donne” e poi la relazione è improvvisamente finita.

Mercedesz Henger e l'addio a Lucas Peracchi

Una separazione quella fra Mercedesz Henger e l’ex fidanzato Lucas Peracchi, molto sofferta: «Sto cercando di affrontarla nel modo migliore – ha fatto sapere in un’intervista a “Novella2000” - Non è facile, perché comunque è stata una storia bellissima. Abbiamo vissuto tante cose belle insieme, condiviso tante passioni e non voglio finirla in malo modo. Non ci sono stati tradimenti o che altro. Semplicemente piano piano abbiamo realizzato che non andavamo più così d’accordo. I dettagli preferisco tenerli per me».

Sui motivi della fine della relazione la Henger non dà i particolari: «In amore cerco complicità, che io e Lucas abbiamo sempre avuto, e qualcuno che mi faccia sentire sempre a casa e mi faccia sentire sicura. Lucas, quello che penso sia l’amore, a un certo punto della relazione me lo ha dato. Siamo stati insieme, abbiamo convissuto tre anni e per me è stata una relazione importantissima. Poi c’erano piccoli dettagli su cui non andavamo d’accordo».

Si è parlato di Lucas Peracchi come motivo della sua lite con la mamma Eva Henger ma Mercedesz, come in passato, nega le circostanze: «I problemi che avevo con mia madre rimangono e non sono andati via. Io credo che il conforto debba essere trovato in noi stessi, però sono stata fortunata perché qui a Milano, dove mi sono trasferita, ho molte amicizie, molte persone d’oro che mi sono state vicine e sicuramente hanno facilitato questa nuova scoperta di me stessa».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Luglio 2021, 12:22

