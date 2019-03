Melissa Satta, stoccata a Wanda Nara: «Se fai la procuratrice di tuo marito e anche la showgirl...»

di Simone Pierini

. Il derby di questa sera tra Milan e Inter si avvicina e, tifosa rossonera e ormai single dopo la fine dell'amore con Kevin Prince Boateng, ha parlato della situazione dicon particolare riferimento aIn un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha chiarito la sua posizione: «Lui è fortissimo - dice - ma sta mettendo in difficoltà la squadra. Tutto questo parlare non fa mai bene.. E non mi piace chi lo fa».«Se poi sei la procuratrice di tuo marito - prosegue - è legittimo che parli, ma se vuoi fare anche la showgirl. Per la cronaca, io torno a giocare. Rispolvero gli scarpini per un torneo di calcetto, c’è la squadra di Cristiana Capotondi e quella delle mogli dell’Inter».Infine un pronostico sul derby: «Milan favorito? Dopo la batosta con l’Eintracht Francoforte, direi di sì. Il derby è una partita speciale, ma noi ci arriviamo con la testa più rilassata, pur cambiando proprietà abbiamo ritrovato l’identità. Maldini e Leonardo sono eleganti, com’è sempre stato il Milan di Berlusconi. In quanto a Gattuso, era giusto dargli tempo».