Melissa Satta, viaggio a Venezia con le amiche: ma dov'è Matteo Berrettini?

Una vacanze fra amiche. Melissa Satta è partita per trascorrere giorni di relax a Venezia con le sue amiche e i rispettivi figli. Una vacanza fra sole donne? Sembrerebbe di sì. Ma i fan non possono far a meno di chiedersi: dov'è Berrettini? «Few days in Venezia, Murano e Burano» scrive Melissa sul suo profilo Instagram dove, nelle ultime ore ha pubblicato diversi post sui giorni in corso. Sorridente e solare l'ex velina sembra felice, seppur senza la sua nuova fiamma, ormai confermata da diversi scoop che negli ultimi giorni li hanno beccati insieme in molte occasioni.

Leggi anche > Ludovica Valli in lacrime, lo sfogo sui figli: «Come si fa a non avere sensi di colpa?»

Sarà un semplice viaggio tra amiche? Senza partner? o ci sarà già dell'amaro frai due? Nessuna certezza, nè dichiarazione da parte di entrambi. Fatto sta che, pochi giorni fa, Berrettini era presente al compleanno di Melissa e le foto circolate sembrano raffigurare un amore sempre più crescente.

Il nuovo amore

Melissa Satta e Matteo Berrettini sono finalmente usciti allo scoperto pochi giorni fa. La coppia che secondo i rumors si starebbe frequentando da mesi, si è lasciata immortalare nel giorno del compleanno dell'ex velina. La Satta ha organizzato una festa tra amici in un locale di Milano e tra gli invitati è spuntatato proprio il tennista. I due sono stati fotografati dal settimanale Chi, ma sono anche tante le Instagram stories degli invitati che hanno diffuso loro foto insieme per la prima volta. Melissa e Matteo sembrano fare sul serio. La coppia, dopo essere andata via insieme nella notte ha trascorso la domenica in compagnia del figlio di lei, Maddox, il bambino di 8 anni avuto dal matrimonio con Boateng. Chi ha immortalato tutti e tre a tavola in un ristorante di Milano, fino a quando poi non sono usciti insieme e si sono diretti a casa della Satta, per passare il pomeriggio insieme.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Febbraio 2023, 21:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA