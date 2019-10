Melissa Satta, il dolore segreto a Verissimo: «La separazione da Boateng l'ho vissuta come un fallimento»

Giovedì 31 Ottobre 2019, 21:45

La showgirl sarda si è raccontata a cuore aperto nel salotto di. Per la prima volta,ha parlato del periodo difficile vissuto con il maritoe di come siano riusciti a recuperare il rapporto.Oggi, Boateng gioca nella Fiorentina. Dopo la separazione, il calciatore era volato in Spagna per giocare nel Barcellona. Melissa Satta era rimasta a Milano con Maddox. Ecco le parole della showgirl: «L’amore verso la famiglia mi ha permesso di andare avanti».E continua: «È una cosa che non vorresti mai. Poi, dopo un anno, abbiamo recuperato. Non posso garantire che tutto sarà perfetto, però un domani potrò dire di averci provato, almeno per nostro figlio».ha parlato anche delle foto uscite qualche mese fa, che la ritraevano in compagnia di un uomo, che in molti avrebbero indicato come il nuovo compagno: «Ho provato ad essere il più riservata possibile, cercavo di stare attenta con chi uscivo e dove andavo. Ho trovato infelice associare una relazione ad una persona che sta vivendo un momento difficile. Io rispetto sempre il lavoro dei paparazzi, ma fare delle insinuazioni è un gioco che non mi piace. Speculare su questo non è mai bello».E sulla possibilità di dare un fratellino o una sorellina a Maddox, Melissa Satta conclude così: «Oggi sono felice e serena.ma con calma, c’è tempo».