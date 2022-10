Melissa Satta torna single, su Instagram l'addio a Mattia Rivetti: «La mia relazione è finita»

Melissa Satta è di nuovo single. La showgirl e l'imprenditore Mattia Rivetti si sono lasciati per sempre. E nell'epoca in cui le separazioni giungono sui social, Melissa segue il trend e annuncia la rottura con una storia su Instagram.

Dopo quasi due anni

Melissa Satta e Mattia Rivetti avevano avviato la loro love story circa due anni fa. E nell'ultimo periodo la soubrette sarda aveva rivelato anche di stare pensando ad avere dei figli. Ma adesso è arrivato l'addio definitivo con l'imprenditore senza, però, svelare ulteriori dettagli, infiammando così il gossip. «Dopo quasi 2 anni la mia relazione è giunta al termine. Grazie Melissa», ha scritto la Satta nella sua Instagram Stories. E così, proprio come era iniziata la loro storia, tra privacy e discrezione, evitando di tenere nascosto il più possibile, è finita nella riservatezza più assoluta, senza far capire quale sia stata la causa della loro separazione.

Profilo basso

La famosa ex Velina di Striscia la Notizia non ha mai voluto mettere in piazza i fatti della sua vita privata. E, sebbene abbia reso nota la rottura, ha preferito comunque mantenere un profilo basso. Mattia Rivetti, dal canto suo, non possiede neppure un account Instagram, rendendo praticamente impossibile capire cosa abbia portato alla drastica decisione.

Ipotesi figli

I due fino all'estate sembravano proprio fare sul serio. Il settimanale Oggi aveva rivelato che c‘era l’intenzione da parte di Melissa Satta e di Mattia Rivetti di avere un figlio insieme. La conduttrice sarda è già mamma di Maddox, avuto con Kevin Prince Boateng, sembrava pronta a fare il grande passo anche con il suo nuovo amore. Ma qualcosa si è rotto definitivamente e l'ipotesi di coronare il loro amore con un bebè è tramontata in fretta.

A due anni dallo scandalo

Poco prima di voltare pagina della sua vita sentimentale con Mattia Rivetti, Melissa Satta ha divorziato dal suo ex marito Kevin Prince Boateng. Una vicenda che per lungo tempo ha riempito le pagine di gossip con le voci di un presunto tradimento da parte del calciatore. Poco dopo la rottura, infatti, l'ex Milan ha trovato riparo tra le braccia di Valentina Fradegrada, modella che ha fatto girare la testa a Boateng e che da poco è diventata la sua nuova moglie. Voci poi smentite dal calciatore che ha svelato anche il motivo per cui la storia con la madre di suo figlio fosse finita. Ma ormai è acqua passata. Chissà se Melissa rivelerà il motivo della rottura che ha già allarmato i tanti suoi fan...

