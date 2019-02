Melissa Satta, shopping con l'amica: poi arriva una telefonata e lei diventa triste

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo scorso febbraio 7ha festeggiato il suo compleanno da single. L’ex velina infatti ha messo fine al suo matrimonio con Kevin Prince Boateng come dimostranoanche le sue ultime foto pubblicate su Instagram, che la vedono senza fede al dito. Un messaggio chiaro dato che proprio Melissa riguardo alla crisi col marito calciatore aveva fatto sapere “Finché avrò la fede al dito significa che sono ancora una donna sposata”.Melissa comunque non si perde d’animo e, fotografata da “Nuovo”, se ne va a fare shopping assieme a un’amica. Tutto sembra andare bene, con Melissa sorridente e divertita nonostante il freddo, finché una telefonata le cambia l’umore. Melissa si rabbuia e continua a camminare a testa bassa: forse una piccola discussione con l’ex marito Boateng, che ora gioca in Spagna con la maglia del Barcellona.