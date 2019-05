Melissa Satta, mamma sexy in bikini col figlio Maddox

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Non è mai bello quando finisce un amore, ma oggi si siamo sereni”, la relazione frae Kevin Boateng è finita, ma i due hanno superato gli inziali problemi anche per il bene di: “E’ già un passo avanti per chi ha provato amore e ha messo al mondo il gol più bello come nostro figlio”.La bella ex velina, sempre in grande forma, è stata fotografata da “Chi” mentre trascorre una giornata sulle spiagge di Dubai assieme al piccolo. Ad accompagnarla una parte della famiglia Boateng: “Non mi sono mai ritrovata a parlare del concetto di famiglia allargata – ha spiegato alla rivista – ma di questo si tratta. Ed è bellissimo.A Dubai c’erano Avellina e Jerome, fratelli del mio ex marito, insieme con i loro figli che sono cuginetti di Maddox. Mio figlio ha potuto così divertirsi e distrarsi insieme con loro. E’ normale, bello, tutto in serenità”.