Melissa Satta, cena a sorpresa al ristorante Kowa senza uomini e senza alcol

La bellissima Melissa Satta ospite a sorpresa al ristorante panasiatico Kowa di Milano. La showgirl ed ex Velina, di recente finita nelle pagine del gossip per la separazione con il calciatore Kevin Prince Boateng, era a cena in compagnia di alcune amiche: zero uomini al tavolo e anche zero alcol.

Ad accogliere la bella Melissa al Kowa è stato il direttore del ristorante Domenico Amodeo. La foto del cantante è poi finita nelle storie del profilo ufficiale Instagram del locale di Andrea Reitano. A pranzo c'era stato un altro ospite vip: tra i tavoli del Kowa avvistato il cantante Francesco Renga.