Melissa Satta, il retroscena sull'addio a Kevin Boateng: «Duro colpo, non me l’aspettavo e non è stata una mia scelta»

Melissa Satta ospite a “Verisismo” di Silvia Toffanin su Canale5 torna a parlare della fine della relaxione con l’ex marito, il calciatore Kevin Boateng. I due si ero rimessi insieme dopo un periodo di separazione, per poi lasciarsi definitivamente: «È stato un duro colpo – ha confessato l'ex velina - perché non me l’aspettavo e perché non è stata una mia scelta».

Kevin Boateng e Melissa Satta (Foto: Instagram)

Melissa Satta, il retroscena sull'addio a Kevin Boateng

Melissa Satta a “Verisismo”, nella puntata di domani sabato 29 gennaio, ha parlato del suo matrimonio ormai finito con l’ex marito Kevin Boateng. Durante l’intervista a Silvia Toffanin l’ex velina ha anche fatto capire che a decidere di chuedere definitivamente il sipario sulla love story, dopo l’inatteso riavvicinamento, sarebbe stato il calciatore: «Ora sto bene – ha spiegato - anche se è un dolore che rimane sempre. Ho sofferto molto, è stato un duro colpo perché non me l’aspettavo e perché non è stata una mia scelta. È andata così ma oggi sono molto felice. L’importante è avere un obiettivo comune che nel nostro caso è Maddox e sta andando bene».

Melissa Satta (Instagram)

Oggi Melissa ha un nuovo compagno, l’imprenditore Mattia Rivetti: «È una persona diversa da quelle frequentate in passato, è un ragazzo non famoso e molto riservato, che mi dà qualcosa di totalmente differente da quello che ho avuto fino adesso. Sono molto felice perché crescendo mi sono accorta di cercare altre cose».

E, a proposito di amore, in futuro non è detto che non regali un fratellino o una sorellina a Maddox: «Mio figlio ha quasi otto anni e non vorrei lasciarlo figlio unico. Con calma si fa tutto, vedremo, ma in futuro mi piacerebbe ricreare una famiglia. Un altro matrimonio non so se lo farei, non è la mia priorità, ma mai dire mai».

Melissa Satta e Mattia Rivetti (Instagram)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Gennaio 2022, 22:23

