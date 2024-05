«Melissa Satta come Meghan Markle»: la sindrome di Yoko Ono rivelata da Francesca Barra

di Dajana Mrruku

Melissa Satta negli ultimi anni è stata attaccata duramente per le sue relazioni. La showgirl ha frequentato per oltre un anno il tennista Matteo Berrettini. La sfortuna ha voluto che quello fosse un periodo tanto felice dal punto di vista emotivo, quanto difficile e tortuoso dal punto di vista professionale.

Ma a chi è stata data la colpa per questi infortuni di Berrettini? Per tanti della sua fidanzata di allora, cioè Melissa Satta. Francesca Barra, giornalista e ospite in “Donne sull'orlo di una crisi di nervi” ha cercato di spiegare cosa accomuna Melissa Satta a Meghan Markle e... Yoko Ono.

La sindrome di Yoko Ono

Francesca Barra ha un nuovo obiettivo: liberare le donne dagli stigmi, uno alla volta.

«In ogni puntata vorrei liberare le donne da uno stigma. Nella prima dalla “Sindrome di Yoko Ono”. Quel vizio di attribuire alle donne le scelte e gli errori degli uomini. Le definiscono donne tempesta perché porterebbero scompiglio nei santuari dei loro compagni, al cui interno solo apparentemente sono inseriti amici famigliari, manager, fans e parenti. Non più uno sfogo delle suocere gelose perchè dal figlio è arrivato aualcuno in grado di preparare le lasagne migliori, ma un esercito di detrattori inferociti. Tuttavia se un fortino fosse davvero forte, non crollerebbe così facilmente come se fosse costruito con paglia e fieno».

Poi ha continuato, presentando alcuni esempi: «Ho proposto tre donne accusate di questa sindrome e non ho fatto l’errore di raccontare le biografie di ciascuna di loro per convincervi che non avrebbero bisogno di far fallire i loro compagni per brillare di più al loro fianco. Basterebbe pensare che gli uomini quando trovano l’amore forse non cambiano, ma si rivelano. E invece è la donna accusata di manipolazione e ambizione come se questa attitudine diventasse dispregiativa se indossata da una donna. La stampa inglese per distrarre dagli scandali denunciati da Harry e da Lady Diana prima (che aveva perfino avuto voglia di morire per i dolori accusati), attacca Meghan Markle. Così come per lo scioglimento dei Beatles attribuito a Joko Ono. Artista, performer che contagiò Lennon con amore ed energie (Imagine è tratta da una sua poesia, ad esempio). E Melissa Satta, le cui accuse sono state paradossali e offensive così come il silenzio di chi avrebbe dovuto intervenire non tanto per difendere lei , quanto se stesso da simili svilenti illazioni. L’amore non è un perfido incantesimo, ma un reciproco incantesimo. E se a noi attribuiscono un potere manipolatorio, che pur sempre potere è, a loro tolgono la spina dorsale».

