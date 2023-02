Melissa Satta e Matteo Berrettini stanno insieme, è ufficiale: serata insieme agli amici e poi pranzo con il figlio a Milano

Melissa Satta e Matteo Berrettini sono usciti allo scoperto. La coppia che secondo i rumors si starebbe frequentando da mesi, si è lasciata immortalare nel giorno del compleanno dell'ex velina. La Satta ha organizzato una festa tra amici in un locale di Milano e tra gli invitati spunta proprio il tennista. I due sono stati immortalati dal settimanale Chi, ma sono anche tante le Instagram stories degli invitati che li ritraggono insieme per la prima volta.

L'ufficializzazione

Melissa e Matteo sembrano fare sul serio. La coppia, dopo essere andata via insieme nella notte ha trascorso la domenica in compagnia del figlio di lei, Maddox, il bambino di 8 anni avuto dal matrimonio con Boateng. Chi ha immortalato tutti e tre a tavola in un ristorante di Milano, fino a quando poi non sono usciti insieme e si sono diretti a casa della Satta, per passare il pomeriggio insieme.

Le polemiche

I due potrebbero essersi conosciuti a un qualche evento sportivo visto che condividono la grande passione per lo sport. Sebbene siano molto affiatati per ora, c'è chi ha puntualizzato sulla differenza di età: Melissa ha infatti appena compiuto 37 anni mentre Berrettini ne ha 27.

