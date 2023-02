Melissa Satta, spunta il like di Matteo Berrettini: continua il corteggiamento?

Corteggiamento a vista di... like! Il gossip che sta interessando i fan di Melissa Satta continua: è in corso un flirt tra la bella sarda e Matteo Berrettini? I like confermerebbero tutto. Su Instagram, l'ex velina di Striscia ha pubblicato uno scatto in cui è distesa, in un look total jeans, e sguardo sexy. Impossibile non notare tra i tanti like,quello del campione di tennis Matteo Berrettini che, senza freni, ha lasciato il suo segno sotto la foto.

Spunta accanto a più di 12mila like, quello di Berrettini che, stando alle indiscrezioni degli ultimi giorni, starebbe corteggiando Satta. Avrà già avuto buoni risultati? Per il momento, nessuno dei due ha confermato nè smentito nulla.

La paparazzata

Matteo Berrettini e Melissa Satta sarebbero una nuova coppia, fidanzati stando a quanto riporta il settimanale "Chi" diretto da Alfonso Signorini. Il fenomeno del tennis e la showgirl sono infatti, stati paparazzati insieme a Milano e sui social i follower sono impazziti: i due stanno insieme? Nel frattempo né Matteo, né Melissa si sono esposti sull'argomento. Tra i due ci sono dieci anni di differenza: il tennista ha 26 anni, l'ex velina 36. Il campione di tennis Matteo Berrettini e l'ex velina Melissa Satta sorpresi a cena insieme e poi diretti a casa di lei: è lo scoop di “Chi” in edicola il 25 gennaio. Berrettini e la Satta sono stati fotografati a notte fonda - erano le 4,30 - dopo una cena da Domus e un dopocena all'Armani Privé a Milano, mentre salivano sull'auto di Melissa per andare a casa di lei, dove hanno passato il resto della nottata. La sera prima la coppia era andata al Forum di Assago per vedere la partita di basket dell'Olimpia. Per i suoi giorni milanesi, Berrettini ha scelto di alloggiare in un hotel vicino all'abitazione della sua nuova fiamma ma, come documentato da “Chi”, non ha trascorso tutte le sue notti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Febbraio 2023, 16:14

