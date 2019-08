Melissa Satta e Kevin Prince Boateng, amore ritrovato: baci hot in mezzo al mare

Martedì 6 Agosto 2019, 20:42

Con un post dal suo profilo Instagramha ufficializzato il su ritorno con. I due, dopo il matrimonio nel 2006 si erano lasciati lo scorso gennaio, ma complice una vacanza a Ibiza, hanno ritrovato l’amore. Dopo le Baleari la coppia si è regalata un viaggio in Sardegna, dove son tornati anche i baci e i momenti romantici.La coppia infatti è stata sorpresa da “Chi” durante una gita in barca sulle acque della Maddalena, dove stanno trascorrendo le vacanze assieme al figlio Maddox. Sotto il sole e in mezzo la mare i due si lasciano andare a un bacio appassionato, come dimostrano le immagini di “Chi”, settimanale diretto da Alfonso Signorini in edicola domani.Amore ritrovato quindi dopo numerosi indizi lasciati da Melissa sul social attraverso le stories, dove ha postato diversi scatti delle serate trascorse assieme all’ex marito in via di riconquista.