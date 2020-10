Melissa Satta e Kevin Boateng si dicono addio, storia al capolinea: «Ha provato ogni mossa per riconquistarla»

Melissa Satta e Kevin Boateng si dicono addio. Le voci di una crisi nel ritrovato amore fra Melissa Satta e Kevin Boateng, genitori del piccolo Maddox, erano già circolate quest’estate, ma ora la relazione sembra definitivamente conclusa.

Melissa Satta e Kevin Boateng erano ritornati insieme dopo un lungo momenti di crisi. Inizialmente tutto sembrava andare bene, tanto che per Melissa si parlava di una nuova gravidanza, ma già da quest’estate si vociferava di tensioni, tanto che anche sui social erano scomparse le foto di coppia. A confermare le indiscrezioni il settimanale “Chi” nelle “Chicche di gossip, secondo cui i tentativi di riconquista di Kevin non sarebbero andati a buon fine: “La crisi tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng – si legge sulla rivista - non è rientrata nonostante lui abbia provato ogni mossa per riconquistarla.

“La storia è giunta al capolinea e Melissa ha scelto di trascorrere qualche giorno insieme con l’amica Arianna Alessi, moglie di Renzo Rosso. Per rimarcare l’avvenuta rottura la Satta ha accuratamente evitato di farsi vedere in tribuna allo stadio del Monza dove gioca il marito”.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Ottobre 2020, 15:01

