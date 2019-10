Melissa Satta strega-madrina fa impazzire i fan a Gardaland per Halloween

Gardaland Magic Halloween, l’ormai tradizionale evento durante il quale creature di ogni genere, decori e show a tema trasformano il Parco in un luogo…terribilmente divertente. Madrina d’eccezione di questo inizio di stagione è stata la conduttrice e modella Melissa Satta, perfettamente calata nel ruolo di una bellissima strega grazie a un’originale gonna di “stracci”, alle spalle lasciate scoperte, a un corsetto aderente e a un vaporoso mantello, il tutto in perfetto stile Halloween!







Ad accompagnarla in questa divertente giornata anche il piccolo Maddox perfettamente a suo agio nei panni di uno spaventoso mostro. Dopo aver dato ufficialmente inizio alla kermesse con il classico taglio del nastro davanti all’orologio floreale decorato in stile Halloween, Melissa ha chiamato a raccolta i 128 maghi di Gardaland Magic Hotel, i quali hanno letteralmente invaso il Parco creando una colorata onda viola a stelle bianche. Ad attendere Melissa e i maghi in area Camelot c’erano anche le tante creature che popolano il Parco in questo periodo dell’anno – vampiri, zombie e scheletri - con i quali non sono mancati selfie e foto ricordo per poi salire tutti insieme sull’iconica attrazione Giostra Cavalli. Proprio dalla piazza antistante la Giostra Cavalli ha poi finalmente avuto inizio la grande parata di Halloween: Melissa, a bordo di un carro alla testa del corteo, ha guidato i 128 maghi e le tante creature misteriose in una colorata sfilata lungo le vie del Parco passando dalle zone più iconiche – tra cui l’allegra Fantasy Kingdom e la caratteristica Area West - per arrivare finalmente in piazza Ramses. Ed è proprio in questo luogo, cuore pulsante del Parco, che la strega-madrina ha posato insieme ai maghi e ai mostri per realizzare tutti insieme un grande e colorato quadro di Halloween, a ricordo di questa giornata unica E’ stata inaugurata, sabato 5 ottobre, la diciottesima edizione di, l’ormai tradizionale evento durante il quale creature di ogni genere, decori e show a tema trasformano il Parco in un luogo…terribilmente divertente. Madrina d’eccezione di questo inizio di stagione è stata la conduttrice e modella, perfettamente calata nel ruolo di una bellissima strega grazie a un’originale gonna di “stracci”, alle spalle lasciate scoperte, a un corsetto aderente e a un vaporoso mantello, il tutto in perfetto stile Halloween!Ad accompagnarla in questa divertente giornata anche ilperfettamente a suo agio nei panni di uno spaventoso mostro. Dopo aver dato ufficialmente inizio alla kermesse con il classico taglio del nastro davanti all’orologio floreale decorato in stile, Melissa ha chiamato a raccolta i 128 maghi di Gardaland Magic Hotel, i quali hanno letteralmente invaso il Parco creando una colorata onda viola a stelle bianche. Ad attendere Melissa e i maghi in area Camelot c’erano anche le tante creature che popolano il Parco in questo periodo dell’anno – vampiri, zombie e scheletri - con i quali non sono mancati selfie e foto ricordo per poi salire tutti insieme sull’iconica attrazione Giostra Cavalli. Proprio dalla piazza antistante la Giostra Cavalli ha poi finalmente avuto inizio la grande parata di Halloween: Melissa, a bordo di un carro alla testa del corteo, ha guidato i 128 maghi e le tante creature misteriose in una colorata sfilata lungo le vie del Parco passando dalle zone più iconiche – tra cui l’allegra Fantasy Kingdom e la caratteristica Area West - per arrivare finalmente in piazza Ramses. Ed è proprio in questo luogo, cuore pulsante del Parco, che la strega-madrina ha posato insieme ai maghi e ai mostri per realizzare tutti insieme un grande e colorato quadro di Halloween, a ricordo di questa giornata unica

La bellissima Melissa, accompagnata dal piccolo Maddox, ha avuto poi modo di avventurarsi nel percorso walk-through della nuova attrazione Foresta Incantata dove, aiutati dagli Apprendisti Maghi, sono riusciti a sventare l’incantesimo che rischiava di trasformare tutto in pietra. I due si sono poi divertiti nell’area Peppa Pig Land dove, grazie a un giro sul Trenino di Nonno Pig, le risate non sono certo mancate. “Halloween è una festa che ho sempre sentito considerato il fatto che sono nata in America” ha affermato Melissa Satta “Quando vivevo a Boston da bambina l’ho sempre festeggiato. In Italia si sente meno ma quando c’è l’opportunità di celebrarlo sono sempre felice. Quando mi hanno contattato per partecipare all’inaugurazione di Gardaland Magic Halloween ho accettato con grande gioia anche perché ho avuto l’occasione di mascherarmi per la prima volta con mio figlio.” “Melissa è stata la madrina di Gardaland Magic Halloween nel 2010 e per noi è un piacere averla di nuovo tra noi” ha dichiarato Enrico Baldazzi, Head of Marketing Gardaland “Abbiamo apprezzato moltissimo la sua capacità di interpretare al meglio l’atmosfera di Halloween indossando uno strepitoso abito da strega” Gardaland Magic Halloween continuerà per tutti i weekend del mese e nel ponte di Ognissanti – dal 31 ottobre al 3 novembre. La grande novità di questa edizione saranno i Venerdì da Paura: l’11, 18 e 25 ottobre il Parco sarà eccezionalmente aperto dalle 18.00 alle 23.00 per presentare agli Ospiti esclusive serate animate da eventi coinvolgenti e interattivi, tra i quali la particolare animazione nell’attrazione Foresta Incantata e un straordinario flash mob che chiamerà a raccolta zombie e mostri di ogni tipo. Durante tutte le giornate tanti sono gli show tematizzati Halloween che intrattengono i Visitatori con esibizioni live e numeri coinvolgenti. Ogni giornata ha inizio con lo show di benvenuto Welcome, it’s Halloween, con protagonisti Prezzemolo e alcuni simpatici vampiri che accolgono gli Ospiti a suon di musica e colore. Lungo le vie del Parco moltissime sono poi le decorazioni a tema che richiamano i simboli di questa ricorrenza sempre più amata: spaventapasseri, zucche, ragnatele, scheletri e grandi covoni di fieno contribuiscono a rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente e a far entrare grandi e bambini nel mood spaventosamente divertente di Gardaland Magic Halloween. Durante Gardaland Magic Halloween l’orario di apertura è dalle 10.00 alle 18.00 fatta eccezione per le serate di venerdì 11, 18 e 25 ottobre in cui il Parco sarà aperto dalle 18.00 alle 23.00 e per il 31 ottobre nel quale la serata terminerà alle 24

Lunedì 7 Ottobre 2019, 15:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA