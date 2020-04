Melissa Satta, fuga dalla Turchia e quarantena a Milano: a casa con Kevin Boateng e il figlio Maddox

Melissa Satta partita per la Turchia assieme al figlio Maddox per andare a trovare il marito Kevin-Prince Boateng, che milita nella squadra del Besiktas, era rimasta lì per via del crescere dell’emergenza da coronavirus. Ora l’ex velina, con la famiglia al seguito, è riuscita a tornare a Milano.



Leggi anche > GFVip, la finale: in nomination Antonella Elia, Patrick e Denver

Leggi anche > «Ambra Lombardo e Kikò Nalli si sono lasciati». L'indizio che non lascia dubbi

Quello per la Turchia infatti doveva essere un viaggio lampo ma poi sono intervenute le restrizioni e la chiusura dei voli, rendendole impossibile il ritorno. Melissa si è adattata e trascorreva la giornate fra passeggiate e shopping, finché l’obbligo di isolamento non è arrivato anche lì e l’ha costretta in isolamento col figlio.



Ora, finalmente è ritornata a Milano e si gode la vita casalinga in famiglia. Il tempo trascorre fra lezioni di ginnastica per i suoi follower e scherzi col figlio e Kevin Boateng, che ha smesso temporaneamente i panni del calciatore per vestire quelli del giardiniere.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Aprile 2020, 22:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA