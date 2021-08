Melissa Satta, baci e coccole al mare con Mattia Rivetti: convivenza in arrivo?

Estate rovente per l'ex velina Melissa Satta e non solo per le temperature alte. La Satta da poche ore ha ufficializzato la sua relazione con l'imprenditore 34enne, Mattia Rivetti, attraverso una storia Instagram dove la coppia compare mano nella mano con l'imprenditore in un canneto. Ma non solo.

A dare altri dettagli della vacanza a Saint Tropez della neo coppia è il settimanale "Chi" che li ha paparazzati in barca in atteggiamenti ben più intimi, tra baci appassionati e avvinghiamenti bollenti, sommersi in un mare d'amore.

Dopo la fine del matrimonio con Kevin Prince Boateng (da cui ha avuto un figlio, Maddox), sembra che la Satta sia pronta a fare un passo in più: la convivenza. Come si legge su Chi, la modella sarda e la sua dolce metà, dopo le vacanze estive (in questi giorni si trovano a Saint Tropez), pianificheranno di andare a vivere insieme. Il settimanale cita fonti vicine all’ex velina di Striscia la Notizia, in particolare menziona persone che avrebbero assicurato che con Rivetti non si tratta di un amore estivo bensì di una storia importante che adesso sarebbe matura per fare un ulteriore passo in avanti.

Altre news si leggono sulla rivista "Chi" riguardanti Kevin Prince Boateng, l'ex marito di Melissa. I due oggi remano nella stessa direzione per il bene del loro frutto d’amore, Maddox. Il calciatore è volato a Berlino, per vestire la maglia dell’Hertha: dunque vivrà in terra tedesca nei prossimi mesi.

