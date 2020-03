Melissa Satta: «Sono bloccata da due settimane, mi manca casa»

Da quando Kevin Prince Boateng gioca in Turchia a Istanbul (con il Besikts), Melissa Satta viaggia in continuazione tra Milano e la capitale turca. Ma ai tempi del coronavirus tutto è più difficile e complicato. La showgirl era partita per una settimana di vacanza con il figlio Maddox e il marito, e adesso si ritrova bloccata lontana da Milano.

Ha voluto rassicurare - su Instagram dove conta ben 4 milioni e 200mila followers, - i fan e spiegare che «hanno cancellato i voli», e resterà con il marito e il figlio in Turchia. «Sento la mancanza di Milano. Avevamo la valigia per una settimana, invece…casa mi manca» dice la ex velina.



La showgirl ha spiegato che sono stati annullati tutti i voli per l’Italia.

Lo capisco, è giusto fare la massima attenzione in questo momento così delicato. Mi raccomando, rispettate tutte le norme imposte dal Governo, è importante

. Melissa ha parlato un po’ della situazione attuale, rivelando che anche lei ha dovuto rinunciare ad alcuni lavori a causa dell’emergenza.

