Panatta: «Melissa Satta il male di Berrettini? Accuse ridicole, il sesso fa bene agli sportivi, ve lo assicuro»

Melissa Satta sbotta contro chi l'accusa di essere stata il male di Matteo Berrettini e chi l'ha definita una «sex addict», minacciando denunce. Accuse che Adriano Panatta definisce «ridicole». L'ex campione di tennis difende la showgirl e sconfessa i suoi detrattori.

Satta, cosa ha detto Panatta

Recentemente Matteo Berrettini e Melissa Satta si sono lasciati. Una scelta arrivata dopo un anno di relazione. Un periodo nel quale la ex velina è stata accusata più volte di essere la causa dei suoi problemi in campo. «Le accuse a Melissa Satta sono ridicole - dice Panatta a Rainews -. Il sesso non fa male per niente, ve lo assicuro. Se uno fa sesso sereno con la compagna, non fa male assolutamente. Chiaramente se fa giochi erotici per ore e non dorme è un cretino. Il sesso coniugale non fa male, anzi fa anche bene».

Anche Paolo Bertolucci, compagno di Panatta ai tempi della penultima Coppa Devis vinta dall'Italia, si era più volte schierato sul tema, definendo senza senso le accuse.

