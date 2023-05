Melissa Satta: «Sesso con Berrettini? Non dico quante volte lo facciamo. Io vado a letto alle 21»

di Redazione Web

La showgirl Melissa Satta ha raccontato a Vanity Fair la sua storia d'amore con il tennista Matteo Berrettini, conosciuto a Miami a casa di alcuni amici. Melissa ha raccontato delle critiche ricevute dagli hater che l'hanno accusata di essere "responsabile" dell'andamento sportivo di Berrettini, che dopo gli ultimi mesi sottotono a livello di risultati, ora è nuovamente infortunato. Durante l'intervista, Melissa Satta ha parlato di com'è nato l'amore con Berrettini e di come procede la loro relazione. Andiamo a scoprirlo.

La storia d'amore tra Melissa Satta e Matteo Berrettini

«Ci siamo conosciuti a Miami, ad una cena di amici. Poi ci siamo scritti moltissimo e le chat non finivano mai». Una storia d'amore nata dalla semplicità e dai piccoli gesti. Oggi la coppia è felice e vorrebbe viversi qualsiasi momento isieme alla luce del giorno. «Con Matteo sto davvero bene. Ci piace divertirci insieme, come a cena o al karaoke. Ha incontrato mia mamma e conosciuto mio figlio Maddox. La base del nostro rapporto è la totale sincerità, parliamo di tutto. Mio figlio fa parte a 360 gradi della mia vita, quindi non trovo sia giusto nascondergli le cose», ha raccontato Melissa Satta a Vanity Fair.

L'ipotesi del secondo figlio

La storia con Berrettini è nata dopo la relazione con l'imprenditore Mattia Rivelli e il matrimonio con Kevin Prince Boateng. «Mi ero promessa: mai più sportivi. Avevo il desiderio della famosa routine». Poi la showgirl non ha escluso l'idea di diventare mamma una seconda volta, ma preferisce non volare troppo in alto. «Mai dire mai. Sono pronta a tutto. Però, diciamo che stiamo andando un po' avanti, ci viviamo noi. Un attimo di respiro», ha risposto l'ex velina.

Alla domanda sul sesso Melissa non è stata poi così diretta. «Ci piace fare delle serate in casa, quando lui si allena e io comunque lavoro. Sono tedesca: si cena alle 7 di sera e mio figlio alle 9 va a letto. Io alle 10 sono sotto le coperte a guardare un film. «Non quantifico, ma le assicuro che siamo come tutti quelli che stanno insieme», ha raccontato Melissa.

