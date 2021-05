Melissa Satta e Alessio Romagnoli al ristorante da Cracco: cosa c'è tra i due?

Ritrova l'amore la bellissima Melissa Satta? La modella e showgirl televisiva è ormai single da un po' di tempo, dopo la fine della sua relazione con il calciatore oggi al Monza, Kevin-Prince Boateng, da cui ha avuto il piccolo Maddox. Secondo Sandro Pirotta a 'Ogni Mattina' su TV8, recentemente Melissa Stata sarebbe vista a cena al ristorante del noto chef Carlo Cracco a Milano. Una cena insieme all'imprenditore Mattia Rivetti, attivo del mondo della moda. A un certo punto della serata però sarebbe arrivato nel locale anche Alessio Romagnoli, difensore e capitano del Milan di Stefano Pioli. Il giocatore dopo averla vista, si sarebbe alzato immediatamente per andarla a salutare. Sorrisi, bacini e qualche parola. A parlarne è in un articolo Luca Uccello su Il Messaggero.it.

Nell’estate 2019 secondo il settimanale Chi tra i due ci sarebbe stato qualcosa di più pizzicati sulle belle Isole delle Baleari: “Non è la prima volta che Alessio e Melissa vengono sorpresi insieme. Era successo anche a Milano. Segno che tra i due c’è un legame, un’amicizia o forse, anche altro”. Come detto nulla di ufficiale o di confermato. Inoltre la stessa Melissa Satta ultimamente è tornata a parlare di questioni di cuore.

Sul suo profilo Instagram, rispondendo ad alcune domande poste dai suoi follower, che si sono interrogati proprio sulla separazione della modella con l'attaccante del Monza. Come stai? Sei riuscita a superare il dolore della separazione? Questa la domanda a cui la showgirl ha risposto puntualmente. Sto bene grazie, ma quello non si supera...si cerca di accettarlo..

Inoltre Melissa Satta ha scritto anche di credere ancora nell'amore, certamente con queste ultime parole è facile fare qualche congettura sulle ultime voci legate anche al rendimento di capitan Romagnoli, finito in panchina dopo alcune prestazioni non all’altezza del suo nome. Difficile dirlo però, le parole sincere sulla separazione con Boateng, potrebbero rivelare, invece, che Melissa Satta non sia ancora pronta per una nuova relazione.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Maggio 2021, 16:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA