Melisa, tutti pazzi per la Miss che ha scelto di partecipare al concorso senza trucco

Nei tempi in cui si fa uso (e abuso) di filtri su Instagram, partecipare ad un concorso di bellezza senza neanche un filo di trucco è un gesto rivoluzionario. Questo, forse, il pensiero di Melisa Raouf: questa splendida ragazza, di 20 anni, ha infatti conquistato tutti durante la partecipazione alle fasi finali di Miss Inghilterra.

Melisa, la Miss che gareggia senza trucco

L'aspetto fisico di Melisa mette in evidenza la sua bellezza, frutto dell'incontro di etnie diverse. Capelli castani, pelle ambrata, labbra carnose e occhi azzurri tendenti al verde: una bellezza non proprio anglosassone in senso tradizionale. Questo è bastato per far sì che la ragazza decidesse di gareggiare a Miss Inghilterra anche senza ricorrere al trucco. Una decisione che ha conquistato tutti e che ha permesso a Melisa di raggiungere la finale del concorso. Dove, per sua stessa ammissione, continuerà a percorrere la strada del 'no make-up'.

Melisa, Miss senza trucco: «Accettiamo la nostra identità»

Studentessa di Scienze politiche e convinta sostenitrice della 'bellezza autentica', Melisa Raouf ha confessato sui social: «Per tanto tempo, mi sono sentita incompleta senza usare il trucco. Da poco, ho accettato che la fiducia interiore brilla sempre di più rispetto a qualsiasi quantità di trucco. Realizzare questo è stato una liberazione».

Dopo aver sdoganato la bellezza 'acqua e sapone' in un concorso di bellezza come Miss Inghilterra, Melisa Raouf ha intenzione di continuare a farlo in futuro: «Vorrei aiutare le donne di tutte le età a sentirsi sicure nella loro pelle, senza avvertire il bisogno di occultare la propria identità usando il trucco per mantenersi sugli standard imposti dalla società».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Settembre 2022, 21:00

