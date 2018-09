Le Spice Girls tornano insieme: parola di Melanie B​

Martedì 11 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Non c'è niente di serio e stabile, ma l'incontro, decisamente passionale e infuocato, c'è stato». Una fonte molto vicina a, l'ex componente delle, rivela una clamorosa indiscrezione su unatrascorsa insieme all'attore statunitense La rivelazione è stata pubblicata dal Sun : Mel B avrebbe conosciuto l'anno scorso Zac Efron, che ha tredici anni meno di lei, attraverso un'esclusivatra personaggi facoltosi e molto noti dello star-system. Da lì, sarebbero partiti i primi messaggi che hanno dato il via al chiacchieratissimo flirt, culminato con l'incontro clandestino in un albergo di«Non è stato proprio un incontro mentale. La notte è stata infuocata, anche se non c'è alcuna relazione stabile va detto che i due hanno trovato una chimica particolare» - rivela la fonte al Sun - «Mel B ha sempre pensato che Zac abbia un corpo fantastico»., 30 anni, dopo essere stato l'idolo delle adolescenti di tutto il mondo grazie al ruolo in High School Musical, è diventato un sex-symbol di livello assoluto, complice anche la partecipazione, in perfetta forma fisica, al film di Baywatch., invece, a 43 anni non riesce a mettersi alle spalle un passato tormentato: dipendenza dall'alcol e dal sesso, disturbi ossessivi-compulsivi, lunghi periodi di riabilitazione in clinica e un matrimonio difficile, terminato nel divorzio, con Stephen Belafonte.