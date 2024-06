«Meghan Markle potrebbe diventare principessa»

di Sara Orlandini

Il principe Harry, 39 anni, e Meghan Markle, 42 anni, sono nuovamente sotto l'attenzione della stampa. Stando a quanto rivelato da Robert Jobson al Daily Mail, Re Carlo III, 75 anni, potrebbe decidere di privare i "duchi ribelli" dei loro titoli. Cosa blocca il sovrano da una simile scelta? L'ulteriori reazione "scomposta" della coppia e in particolare di Markle.

L'indiscrezione reale

Nel caso in cui re Carlo decidesse di procedere in tal senso, Harry rimarrebbe principe (per sangue). L'esperta reale Ingrid Seward ha spiegato al Mirror: «Non credo che succederà nulla ai loro titoli.

La Megxit e i titoli dei Sussex

L'8 gennaio 2020 va in scena la Megxit: Harry e Meghan annunciano su Instagram la decisione di «fare un passo indietro come membri "senior"» della famiglia reale britannica. I Sussex si trasferiscono quindi dal Regno Unito al Nord America, diventano finanziariamente indipendenti e «rappresentano la monarchia solo su base ridotta». Dopo pochi giorni, il 13 gennaio, si tiene il "Sandringham Summit" descritto come «senza precedenti». Il 18 gennaio l'annuncio di un accordo in base al quale la coppia, pur rimanendone membri stimati, «non sarebbe più stata un membro attivo della famiglia reale britannica» e non avrebbe usato il loro titolo di «Altezza Reale». Harry e Meghan, almeno per il momento, mantengono oggi i titoli di Duchi di Sussex, Conti di Dumbarton e Baroni Kilkeel.

