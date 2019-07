di Emiliana Costa

Lunedì 29 Luglio 2019, 20:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

e lo fa in un ambito per lei inusualeLa duchessa di Sussex, ex attrice hollywoodiana ed ex volto della serie Suits, non calcherà di nuovo le scene in veste di attrice. Ma svolgerà un ruolo totalmente diverso.Lo riporta. Come già si vociferava da tempo,ha cominciato a lavorare per Vogue Uk e sarà la curatrice del numero di settembre, il più importante e letto dell'anno. La duchessa, che ha rifiutato di essere fotografata in copertina, ha voluto dedicare la prima pagina a 15 donne che lei ammira. Nell'ambito della politica, benessere, attivismo, cambiamenti climatici. Il tema scelto infatti sono «». La duchessa di Sussex ha scelto il celebre fotografo di moda Peter Lindbergh per ritrarre le donne in copertina e ha fatto una precisa richiesta: «».Nel 2016 ancheè stata protagonista del numero centenario di Vogue, ma la duchessa di Cambridge ha posato per un'unica fotoall’interno della rivista, scattata all'associazione Smart Works che si occupa delle donne vittime di violenza.invece sarà guest editor del numero di settembre. Che ne dirà la regina Elisabetta? Staremo a vedere.