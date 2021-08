Meghan Markle, spunta il video per i suoi 40 anni: all'improvviso appare Harry e le fa una sorpresa

di Silvia Natella

Meghan Markle riappare in un video in occasione dei suoi 40 anni. La duchessa di Sussex ha avuto la possibilità di annunciare il suo nuovo progetto benefico, un modo per ringraziare quanti le hanno fatto gli auguri per il suo compleanno. All'improvviso nel video, registrato nella casa californiana, spunta Harry che le fa una sorpresa. Meghan ha compiuto 40 anni lo scorso 4 agosto.

Meghan Markle, il video dei 40 anni

La clip è stata pubblicata sul sito della sua fondazione Archewell che include tutti le iniziative benefiche della coppia. Meghan era in total white e chiacchierava con l’attrice Melissa McCarthy annunciando il progetto 40x40, ossia 40 amiche di Meghan che nella vita sono imprenditrici e personaggi noti.

Lo scopo è quello di impiegare 40 minuti per ispirare e motivare donne in difficoltà e che hanno perso il lavoro a causa della pandemia. Chi ha visto il video ha potuto ammirare, inoltre, ogni angolo della sua casa a Montecito, vicino Santa Barbara. Alla fine della clip è poi apparso lo stesso Harry, da dietro la finestra. Con la consueta ironia si è messo a fare il giocoliere con alcune palline.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Agosto 2021, 21:28

