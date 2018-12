Mercoledì 19 Dicembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Che Meghan Markle abbia dimostrato di avere un bel caratterino è cosa piuttosto nota, soprattutto alle donne di servizio e assistenti personali visto che negli ultimi tempi sono fuggite via da palazzo in lacrime e a gambe levate lasciandola un po’ più sola nella royal family. Ma che la Duchessa del Sussex stesse combattendo una dura, durissima lotta contro il mondo arcano e rigido in cui Harry è cresciuto, forse non è altrettanto chiaro. Una delle esperte della famiglia reale, Penny Junor – autrice di diversi libri sulle teste coronate d’Inghilterra – avrebbe aperto gli occhi al mondo sulla difficoltà riscontrata dalla 37enne nell’entrare in una famiglia come quella di suo marito, nell’essere accettata, ma anche nell’accettare lei stessa protocolli, regole, tradizioni e rituali senza poter ribattere. Foto@Kikapress