Meghan Markle tradita? L'indiscrezione choc: «Il principe Harry aveva un'amante»

Harry: Conversations with the Prince.





Giovedì 13 Giugno 2019, 15:47

L'ex attricesono una delle coppie più amate (e invidiate) dai sudditi di sua maestà e non solo. In tutte le foto ufficiali, appaiono sempre affiatati e innamoratissimi.Come riporta il sito il Giornale, secondo la biografa reale Angela Levin,Il principe Harry conobbe Meghan durante un appunatmento al buio e ne rimase profondamente colpito.«Si conobbero a un party e la chimica fu immediata. Nacque così una relazione fatta di pura passione e tanti messaggini hot al telefono che non si interruppe quando Harry conobbe Meghan», scrive Levin nella biografia, durante i quali Harry avrebbe tenuto. In realtà, anche la futura duchessa del Sussex in quel periodo si sarebbe guardata intorno, per non precludersi nessuna possibilità. «All’inizio della storia con Harry - scrive Levin nella biografia -, nell’agosto 2013, dal primo marito, il produttore cinematografico Trevor Engelson, E chattava con altre celebrities inglesi. Forse solo per fare ingelosire Harry».In ogni caso, alla fineNel settembre 2017 Harry ha ufficializzato il fidanzamento con l'attrice. Il resto è storia.