Meghan Markle sventola il tricolore, l'ironia del web durante Italia-Inghilterra

L'ironia sul web non si è sprecata dopo la finale Italia-Inghilterra a Euro 2020. Un meme con Meghan Markle, in particolare ha divertito i tifosi italiani. La moglie di Harry sventola il tricolore e indossa la maglia azzurra rendendosi protagonista di un ulteriore smacco verso l'Inghilterra. Si tratta ovviamente di un fotomontaggio, ma la risata è assicurata. L'ex attrice che ha provocato la Megxit e ha preferito tornare negli Stati Uniti portandosi il marito non è ben vista dagli inglesi.

Meghan Markle sventola il tricolore, il meme che diverte i tifosi

Affiancato alle immagini della sua rivale, la cognata Kate Middleton, e di suo cognato William a Wembley fa ancora più effetto. I duchi di Cambridge hanno tifato la nazionale inglese fino all'ultimo e sui loro volti è apparsa la delusione dopo il rigore decisivo che ha sancito la vittoria degli Azzurri. Tra i meme più divertenti c'è anche Roberto Mancini nei panni della regina Elisabetta.

Meghan Markle sventola il tricolore, il meme

Il meme con Meghan ha iniziato a diventare virale nelle chat di Whatsapp durante il match. Dietro il volto di Meghan la bandiera italiana. Chissà cosa avrà tifato la duchessa di Sussex per questi europei. Con il cognato e la Famiglia Reale non ha un buon rapporto ed è stata in grado di scatenare un putiferio a Corte con le sue dichiarazioni.

