Meghan Markle, il segreto sulla Royal Family che vale 20 milioni di euro: la sua mossa a sorpresa

LOLNEWS.IT - Meghan Markle sa decisamente mettere a frutto i propri pensieri e aspirazioni trasformandoli in azioni, strategie e denaro. L’intervista a The Cut, con tanto di primo servizio fotografico da “donna libera”, è stata un successo così come lo è stato il primo episodio del podcast Archetypes, nonostante le critiche ricevute per alcune sue frasi.

I Sussex continuano parallelamente ad affermarsi come filantropi mondiali battendosi per un mondo più equo, giusto e sano e contemporaneamente stanno con tutte le loro forze riscrivendo la propria storia, come individui e come coppia. Netflix ha tutta l’intenzione di ospitare le confessioni di Meghan Markle su Harry, il matrimonio e su ciò che è avvenuto nella stanza dei bottoni della Corona britannica. Episodi e aneddoti che, per forza di cose, i Sussex sono stati costretti a non diffondere quando erano ancora parte della Royal Family ma che ora valgono molti soldi.

(Foto: Kikapress - Music: "Summer" from Bensound.com)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Settembre 2022, 16:01

