«Il royal baby non è nato», una fonte anonima smentisce i rumors sul parto di Meghan Markle

Il. Dopo giorni di gossip, rumors, sospetti e false notizie arriva finalmente la versione ufficiale sulla nascita del figlio del principe Harry e di Meghan Markle. Il piccolo non sarebbe ancora nato, secondo unaAl Daily Mail la fonte ha confermato che, se non a ore, visto che il tempo della gravidanza è ormai scaduto, ma se c'è una certezza è che il bambino non è ancora nato e che i suoi genitori non stiano nascondendo nulla né ai sudditi, né al resto del mondo. Il termine annunciato per la fine della gravidanza era fine aprile primi di maggio, così molti hanno iniziato a pensare che potesse essere nato. Il fatto di voler godere privatamente del momento, come ufficializzato dai duchi di Sussex stessi, ha fatto pensare a un parto segreto, ma si tratta solo di voci infondate.Confermato però il fatto che il parto avverrà in casa, anche se una squadra medica è stata già allertata nel caso dovessero esserci delle complicazioni per il piccolo o la mamma. Com la coppia è presente anche la mamma di Meghan, Doria Ragland, che è arrivata una settimana fa da Los Angeles per stare vicina alla figlia. La fonte anonima però ribadisce: «La duchessa ha superato la data di scadenza, non resta che aspettare».