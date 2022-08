Meghan Markle, un'amica rivela: «Ha sempre detto che sarebbe diventata una regina»

Meghan Markle aveva predetto che sarebbe diventata una regina già dall'età di 12 anni. La duchessa di Sussex non avrebbe mai nascosto la sua ambizione di diventare una reale, come riporta una fonte intervistata per il nuovo libro Revenge. Facendo amicizia con il figlio di un presidente boliviano a scuola, Meghan si è vantata per diverso tempo dicendo che sarebbe diventata la regina della Bolivia.

L'amica d'infanzia

L'amica d'infanzia di Meghan, Ninaki Priddy, ha affermato che la duchessa è sempre stata affascinata dalla famiglia reale si è sempre sentita come una principessa sin da quando ha avuto un ruolo da protagonista in una recita scolastica. La stessa amica ha anche rivelato che possedeva una copia di Diana: Her True Story, il libro di successo di Andrew Morton che ha rivelato la rottura del matrimonio di LadyD con il principe Carlo.

