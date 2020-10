Meghan Markle, la Regina Elisabetta furiosa con il principe Harry lo richiama a Londra: «Ha oltrepassato il limite»

Il principe Harry, negli Stati Uniti con Meghan Markle, sarebbe stato richiamato all'ordine dalla nonna, la regina Elisabetta. Il secondogenito del principe Carlo sarebbe atteso a breve nel Regno Unito per un confronto con la sovrana. Sembra che la 94enne non abbia gradito l'intromissione della coppia nelle elezioni americane. Il principe «ha oltrepassato il limite» con un video in cui, insieme alla moglie, si esprimeva sul voto delle presidenziali.

Secondo il tabloid britannico The Sun , la regina ha richiesto un confronto urgente con il nipote dal momento che il personale di servizio di Frogmore Cottage, la residenza britannica ufficiale dei Sussex, è stato allertato dopo mesi di inattività. Il quotidiano parla anche di un'accesa telefonata tra Elisabetta e il nipote.

Martedì 22 settembre, i Duchi del Sussex sono apparsi in tv per celebrare la nomina fra le 100 persone più influenti del 2020 secondo il Time. Harry e Meghan hanno approfittato dell'occasione per parlare delle imminenti elezioni americane di inizio novembre e per lanciare un messaggio chiaro e tondo: «Questa è l'elezione più importante della nostra vita. Votate e respingete i discorsi di odio e la disinformazione».

«Ha oltrepassando il limite - hanno confermato gli addetti ai lavori di palazzo - la regina è pronta a rimproverarlo per la sua condotta. Al personale Frogmore Cottage e Windsor è stato detto di prepararsi alla possibilità che Harry possa tornare. Potrebbe essere entro poche settimane, ma il nome di Meghan non è stato menzionato».

Il principe Harry dovrà, inoltre, rispettare le regole per la prevenzione del coronavirus. Potrà mettersi in quarantena prima di incontrare i familiari oppure li vedrà mantenendo la distanza necessaria. «La tenuta - continua il Sun - è abbastanza grande per i colloqui in modo socialmente distante. Ci sono molte questioni di cui parlare non solo le sue dichiarazioni politiche, ma anche la sua situazione dei visti negli Stati Uniti e il punto sulla Megxit».

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Ottobre 2020, 11:59

