Il Meghan Markle , lasi avvicina e. La coppia ha scelto diper trasferirsi in campagna a inizio del nuovo anno. Un comunicato del palazzo reale afferma che il principe e la duchessa di Sussex, che aspettano il loro primo bebè, hanno deciso di trasferirsi a Frogmore cottage, ai piedi del castello di Windsor. Una decisione forse non annunciata, ma che non è da considerarsi sorprendete. Quel che è certo è che il matrimonio traè diventata una favola globale che tutto il mondo segue.La nascita del bambino è prevista in primavera. La coppia reale britannica risiede a Kensington Palace da quando ha annunciato il loro fidanzamento, lo scorso anno. Nel palazzo vivono anche il principe William con la moglie Kate e i loro tre figli.manterranno comunque il loro ufficio nel palazzo reale.