Meghan Markle e il principe Harry, crollo delle popolarità dopo l'intervista a Oprah Winfrey

La popolarità di Harry e Meghan dopo l'intervista a Oprah Winfrey cala a picco. Un nuovo sondaggio YouGov ha svelato che la popolarità del Duca e della Duchessa di Sussex in Gran Bretagna è crollata al minimo storico.

HARRY E MEGHAN, IL CROLLO DELLE POPOLARITA'

Un nuovo sondaggio YouGov, fa sapere il "The Telegraph", svela che il gradimento del pubblico britannico per Harry e Meghan, dopo l’ormai celebre intervista con Oprah Winfrey, è sceso vertiginosamente: il 45% del campione ha un'opinione positiva del principe Harry, mentre il 48% lo considera negativamente, registrando un calo di 15 punti percentuali da una rilevazione dello scorso 2 marzo. Stesso discorso per Meghan, con il 58% degli intervistati a sfavore e una calo del 27%.

La coppia con l'intervista ha sconvolto la famiglia reale. Nella parte più grave Meghan, 39 anni, ha raccontato alla signora Winfrey che quando era incinta di suo figlio Archie, un membro della famiglia aveva sollevato "preoccupazioni" con il duca di Sussex su quanto scura potesse essere la sua pelle. La duchessa ha anche rivelato di aver pensato al suicidio, ma di essere stata respinta dal dipartimento risorse umane quando ha cercato aiuto poiché "non era uno staff".

SOFFRE ANCHE IL PRINCIPE CARLO

Il principe di Galles, 72 anni, è l'unico altro membro della famiglia reale a vedere un calo di popolarità. Nell’intervista suo figlio Harry ha ammesso che si sentiva "deluso" dalla mancanza di empatia di suo padre. Il 42% ha ora un'opinione negativa del principe Carlo (dal 36% del 2 marzo), e nel frattempo la quota che lo vede favorevolmente è scesa dal 57% al 49%.

Il principe è considerato "profondamente preoccupato" per le accuse di razzismo sollevate dai Sussex e si sente "deluso" da figlio e nuora. Una fonte a lui vicina ha riportato che l'intervista "incendiaria" ha causato dolore e divisione e che la fiducia per la coppia è stata erosa.

L'opinione pubblica varia molto a secondo delle fasce d’età. La maggioranza dei giovani tra i 18 ei 24 anni (il 55%) ha dichiarato di apprezzare Meghan e Harry, mentre la maggior parte delle persone di età pari o superiore a 65 anni ha una cattiva opinione su entrambi.

I britannici comunque continuano ad essere più affezionati alla regina, che raggiunge un gradimento dell’80%, e anche il Duca e la Duchessa di Cambridge sono molto popolari, “graditi” da tre quarti della popolazione

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Marzo 2021, 22:34

