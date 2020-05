Meghan Markle, il principe Carlo si schiera con Kate Middleton e punisce Harry

di Emiliana Costa

Come riferisce una fonte al Daily Beast, il padre di William e Harry avrebbe preso posizione nella diatriba tra i due fratelli ( e le due cognate). E lo avrebbe fatto con una decisione clamorosa.Fino a una settimana fa, l'accordo sembrava fatto: l’ex marito di Lady Diana avrebbe versato quattro milioni di dollari a favore di Harry e Meghan, per tutelare la sicurezza del nipotino Archie. Mentre loro avrebbero restituito i soldi usati per ristrutturare Frogmore Cottage, dove hanno vissuto qualche mese dopo il matrimonio.Ma ora, secondo il sito britannico, tutto sarebbe saltato.. I motivi non sarebbero noti, ma sembrerebbe aver preso posizione nella disputa tra gli ex fab four.