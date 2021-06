Meghan Markle, il retroscena: «La polizia è arrivata nel cuore della notte a casa sua. Harry non rispondeva»

di Silvia Natella

Spunta ora un retroscena sulla notte in cui Meghan Markle e il principe Harry sono stati informati della morte del principe Filippo. Secondo quanto riporta il sito americano Tmz, una volante della polizia è stata inviata nella loro casa in California nel cuore della notte. Buckingham Palace ha preferito incaricare l'ambasciata britannica negli Stati Uniti per la comunicazione.

Meghan Markle, polizia nel cuore della notte

I fatti risalgono a circa due mesi fa, quando è morto il consorte della regina Elisabetta. L'ambasciata britannica ha cercato di contattare il principe, ma senza successo. A quel punto sarebbe stata inviata una volante della polizia. La Famiglia Reale ha diffuso la notizia della morte del principe Filippo nella tarda mattinata del 9 aprile scorso, ma negli Stati Uniti era ancora notte.

Il retroscena inedito è stato pubblicato a circa due mesi di distanza. Secondo quanto è trapelato, Harry non sarebbe stato contattato dal padre Carlo o dal fratello William, ma dalla polizia mandata dall'ambasciata nella sua casa di Santa Barbara. I duchi di Sussex, infatti, erano irrintracciabili. Non è chiaro se i cellulari dei due fossero spenti o silenziati, ma di sicuro dalla villa non è arrivata nessuna risposta: per questo l’ambasciata aveva deciso di rivolgersi alla polizia locale, chiedendo di mandare una pattuglia prima che potessero scoprire la scomparsa del nonno dalla stampa.

