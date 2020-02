Meghan Markle, il padre torna all'attacco: «Anche questo no. Mi vergogno di lei, ho fallito»

di Silvia Natella

Meghan Markle è ancora nel mirino di suo padre Thomas. L'uomo, con cui non parla da due anni, è tornato all'attacco e non le ha risparmiato accuse piuttosto pesanti. In un’intervista al Daily Mail, l’uomo sostiene di «vergognarsi di essere suo padre». La moglie del principe Harry lo avrebbe deluso dimenticando i suoi insegnamenti: «Ho evidentemente fallito come padre perché credevo di averle insegnato ad avere rispetto e buon cuore, ma in lei non vedo più niente di tutto ciò, è così diversa dalla figlia che conoscevo e amavo».

«Ogni volta - continua - sono sempre più turbato dal suo comportamento. Davvero, non la riconosco più. Per me è ormai come un’estranea… io e sua madre l’abbiamo cresciuta con dei valori, ma evidentemente la fama dà proprio alla testa se pensa di poter sfidare apertamente addirittura la Regina d’Inghilterra. È in pieno delirio di onnipotenza e spero che la Regina le dia una bella lezione».

Il 75enne torna sulla Megxit e sulle dispute con la Regina Elisabetta: «Mia figlia che tanto combatte per usare la parola ‘royal’ per i suoi affari di ‘reale’ non ha un bel niente. Prima ha scaricato me un giorno prima di sposarsi, poi ha abbandonato tutta la mia famiglia e anche quella di sua madre Doria, la sola persona al mondo con cui ha dei contatti. E ora sta scaricando la Royal Family, nel peggiore dei modi, come fa sempre... Non credo proprio che abbia il diritto di potersi rivolgere in questi termini alla Regina. È un insulto alla Sovrana e anche a tutto il popolo inglese».

I toni poi si accendono ancora di più: «Si è montata la testa e purtroppo non vedo in Harry un uomo capace di tenerla a freno nella sua megalomania. Io non credo che alla fine ne uscirà bene dopo tutto questo scandalo… la gente sa riconoscere gli opportunisti e temo che non sarà mai amata dalla gente, qualsiasi carriera decida di intraprendere. Si sta rovinando il suo futuro da sola perché non è capace di scendere a compromessi, persino con la Regina d’Inghilterra».



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Febbraio 2020, 19:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA