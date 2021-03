Meghan Markle nella bufera per gli orecchini di Mohammed bin Salman dell'Arabia Saudita: «Indossati dopo l'omicidio di Khashoggi»

Meghan Markle nella bufera per un paio di orecchini. La stampa britannica ricorda che la duchessa di Sussex ha indossato il regalo di nozze del principe ereditario Mohammed bin Salman dell'Arabia Saudita durante una visita reale alle Isole Fiji nel 2018. Un gesto che le viene rimproverato soprattutto ora che un rapporto dell'intelligence americana ha evidenziato il legame tra bin Salman e l'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi.

Meghan Markle e gli orecchini di Mohammed bin Salman

La duchessa indossava i gioielli a una cena formale alle Fiji nel 2018, ma come sottolinea il suo staff non era conoscenza delle notizie riguardanti il presunto coinvolgimento di Salman nell'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi. L'evento ha avuto luogo diverse settimane dopo la morte di Khashoggi. Come riporta il Telegraph è stato specificato che gli orecchini non sono attualmente in suo possesso e Meghan non ha la proprietà dei gioielli.

Meghan Markle e gli orecchini della polemica

La polemica è scoppiata a causa degli orecchini della discordia, ma per Meghan si tratta dell'ennesimo attacco da parte della stampa. Un episodio che si aggiunge alle accuse di bullismo verso il personale del Palazzo e fa parte della campagna diffamatoria messa in piedi dai tabloid inglesi. Mohammed bin Salman è lo stesso principe ereditario che ha incontrato Matteo Renzi.

