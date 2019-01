Meghan Markle e gli orecchini di diamanti in prestito: cifra da capogiro per quei gioielli

Mercoledì 30 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 10:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Quando Meghan Markle si è presentata con indosso quei meravigliosi orecchini, all’incontro con il presidente delle isole Fiji Jioji Konrote lo scorso mese di ottobre, ha lasciato tutti sbalorditi. Gioielli in oro bianco e diamanti che hanno catturato l’attenzione di fashion blogger e appassionati di preziosi. Nell’immediatezza dell’occasione, da Kensigton Palace non avevano rivelato molto sui gioielli indossati dalla Duchessa, limitandosi a comunicare che erano stati presi in prestito. Nell’ambiente modaiolo, però, tutti si sono interrogati per settimane su quale fosse la marca di quei gioielli e soprattutto quale fosse il loro valore. Il mistero sembra essere stato svelato grazie a un blogger che ha scoperto il nome del brand dei preziosi monili. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, si tratta della maison Butani e il loro valore potrebbe sfiorare le 500 mila sterline.