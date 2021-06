Meghan Markle si pente e cambia idea sull'omaggio a Lady Diana: la frecciatina di Kate Middleton su Lillibet

Meghan Markle movimenta la vita alla Famiglia Reale e cambia idea continuamente, mentre Kate Middleton rilascia dichiarazioni sulla piccola Lilibet Diana. L'ultima inversione di rotta della duchessa di Sussex riguarda la cerimonia organizzata per ricordare la principessa Diana, madre di William ed Harry. L'omaggio è previsto per il primo luglio, il giorno in cui Lady Diana avrebbe compiuto 60 anni.

Meghan Markle e l'omaggio a Lady Diana

Secondo alcune indiscrezioni Meghan non è più convinta della strategia adottata nei confronti dei membri della Famiglia Reale e potrebbe decidere di tentare la via della pace. Inizialmente non avrebbe dovuto partecipare perché ha appena partorito ed è presa dalla neonata. Ora potrebbe volare nel Regno Unito per essere presente e farsi vedere. Il ciclone Meghan ha rilasciato un'intervista a Oprah Winfrey accusando di razzismo la Famiglia Reale e vorrebbe farsi perdonare.

Meghan Markle e il pentimento

Fonti americane vicine alla duchessa di Sussex affermano che Meghan avrebbe espresso il desiderio di non voler lasciare solo il principe Harry in un momento così complicato. Secondo la giornalista australiana Daniela Elser Meghan, inoltre, continuerebbe a sentire la rivalità con la cognata Kate Middleton. Non avrebbe gradito i riflettori puntati su di lei in occasione del G7 in Cornovaglia. La moglie di William avrebbe anche legato con Joe Biden e la moglie spingendosi sul suo territorio. Secondo gli amici il suo sogno, infatti, è arrivare alla Casa Bianca come la prima donna afroamericana eletta.

Meghan Markle, la strategia

Adesso Meghan dovrebbe rivedere la sua strategia perché alcune scelte, tra cui la Megxit, potrebbero essere state avventate. Intanto Kate Middleton lancia una frecciatina lasciando intendere che non è vero che ha visto la secondogenita di Meghan ed Harry, Lilibet Diana, in videochiamata e che vuole incontrarla. Ci saranno le occasioni, ma sicuramente rivedrà prima la cognata dopo più di un anno. Meghan si starebbe quindi organizzando per lasciare alla madre Doria, negli Usa, la neonata Lilibet Diana troppo piccola per affrontare il viaggio, e partire con Harry portando con sé Archie.

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Giugno 2021, 20:48

