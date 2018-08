Meghan Markle colpisce ancora, l'abito del suo compleanno sold out in poche ore: ecco quanto costa(va)

Lunedì 6 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ha un nome: the Meghan Effect. Il significato? Semplice: quandoindossa qualcosa, è solo questione di ore prima che l'abito in questione vada totalmente sold out. Ed è successo ancora, con il vestito nero con gonna plissé color block che la duchessa del Sussex ha indossato nientemeno che il giorno del suo 37esimoper il matrimonio di Charlie van Straubenzee, amico d'infanzia diLEGGI ANCHE Meghan Markle, arriva il primo regalo di compleanno: è una borsa, ma non come le altre​ L'abito, firmato Clubmonaco, costava "solo" 328 dollari, (poco meno di 300 euro), e, ovviamente, è "scomparso" dal sito nell'arco di poche ore dalla comparsata di Meghan, la più fotografata al matrimonio in questione (la sposa sarà stata felice). Dopo pochi giorni, dal sito del brand è scomparsa anche la pagina che raffigurava l'abito in questione. Quando una detta tendenza non c'è niente da fare. Se non accorrere sui siti di shopping e copiarle l'outfit finché siamo in tempo, soprattutto se è (relativamente) low cost.